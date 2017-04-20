20.04.2017 (16:07)

Подразделения Минобороны в ходе учения в Свердловской области отработали тушение лесного пожара

В Свердловской области состоялось масштабное тактико-специальное учение подразделений Минобороны России по тушению лесных пожаров. В нем приняли участие лесопожарные формирования Свердловского филиала «Оборонлеса» Минобороны России, сотрудники Свердловского лесничества — филиала Управления лесного хозяйства и природопользования военного ведомства, командование и личный состав пожарных расчетов воинских подразделений, авиация Воздушно- космических сил.

По словам директора Свердловского филиала «Оборонлеса» Антона Николаева, согласно замыслу учения вблизи охраняемого объекта — воинской части — произошел лесной пожар. «При наземном патрулировании обнаружено возгорание, изначально локализовать низовой пожар не удалось, поэтому к месту дополнительно стягиваются силы подразделений Минобороны и техника. Когда пожар переходит в верховой, привлекается авиация — вертолет Ми-8 с водосливным устройством, — после этого удается ликвидировать лесной пожар», - пояснил он.

В учении приняли участие около 500 человек личного состава и было задействовано более 30 единиц техники.

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