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20.04.2017 (15:38)

В Санкт-Петербурге заложен четвертый новейший корабль противоминной обороны для ВМФ России

Сегодня  в Санкт-Петербурге  на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»   заложен 4-й   корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 для Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва кораблю  присвоено имя известного отечественного судостроителя Владимира Емельянова.

В церемонии приняли участие начальник Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, представители Администрации Санкт-Петербурга, руководства Объединенной судостроительной корпорации и Центрального проектно-конструкторского бюро «Алмаз».

Выступая на церемонии,  начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников отметил, что Главное командование ВМФ придает большое значение обновлению минно-тральных сил  всех флотов ВМФ и повышению их эффективности.  

«Интенсивность боевой подготовки сил ВМФ с отработкой широкого спектра задач  в составе группировок и отрядов всегда предполагает минно-тральное обеспечение этих действий.  Корабли ПМО проекта 12700 призваны устранять минную угрозу при выходе сил ВМФ из пунктов базирования и их развертывание в морских акваториях», – сказал контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Он пояснил, что корабли проекта 12700 являются минно-тральными кораблями нового поколения, которые  смогут эффективно выполнять функции противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий; обнаружения и уничтожения мин всех типов; обеспечения противоминной защиты кораблей на переходе морем, а также проведения противоминной разведки и постановки минных заграждений.

«Главное командование ВМФ в ближайшей перспективе ожидает получать в свой состав от Средне-Невского судостроительного завода по 2-3 корабля ПМО в год. Всего, как предусмотрено кораблестроительной программой, в ВМФ должно поступить в перспективе около 40 таких кораблей», – сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ.

Справочно:

Корабли ПМО проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика.  Преимуществом   этого корпуса   является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.  Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше,  чем у корпуса из маломагнитной стали.  При этом масса корпуса значительно меньше.

В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире.  Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволяет осуществлять поиск и обнаружение  мин без малейшего риска для людей.

 Корабли  ПМО  проекта 12700 проектируются  ЦМКБ «Алмаз» и являются новым поколением кораблей ПМО.  На базе опыта школы отечественного кораблестроения и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны на кораблях этого проекта сформирован противоминный контур  с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта – автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля —  890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узлов, экипаж —  свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.  В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию  комфортных условий службы экипажа.

Головной корабль проекта 12700 «Александр Обухов» уже выполняет задачи в составе ВМФ, два следующих — «Гергий Курбатов» и «Иван Антонов» — находятся на разных этапах постройки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , ВВТ
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