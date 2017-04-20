20.04.2017 (15:09)

В Центральном военно-морском музее обсудили роль и место крейсера «Аврора» в истории России

Сегодня в Центральном военно-морском музее в рамках ежегодного научного форума «Море и флот» состоялась Международная научно-практическая конференция «Крейсер «Аврора» в истории Отечества 1917–2017 гг.».

Цель конференции — обсуждение роли и места крейсера «Аврора» в социально-политической истории России XX века и в наши дни и введение в научный оборот результатов современных исследований и новых материалов по истории крейсера «Аврора» в период 1917–2017 гг..

Кроме того, на мероприятии состоялся обмен информацией об исторических персоналиях, памятниках и предметах морского историко-культурного наследия, связанных с крейсером «Аврора», и обсуждение проблем пополнения музейных фондов, сохранения, реставрации и экспонирования музейных предметов и коллекций. Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки выставочных и прочих проектов, посвященных легендарному кораблю.

На конференции были также рассмотрены такие вопросы, как военная «биография» крейсера «Аврора» и поддержание его технического состояния. Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся сохранения, реставрации и публикации памятников истории, относящихся к крейсеру «Аврора». К таким памятникам можно отнести архивные материалы, печатные издания, а также музейные предметы и коллекции по истории крейсера «Аврора» в собрании Центрального военно-морского музея, других отечественных и зарубежных музеев.

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