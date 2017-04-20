20.04.2017 (13:43)

На Каспийской флотилии готовятся к приёму молодого пополнения

Учебная воинская часть Каспийской флотилии, которая занимается приёмом, подготовкой и распределением прибывающих призывников в воинские части флотилии, полностью готова и приёму молодого пополнения в ходе проведения призывной компании «Весна-2017».

Составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке.

В течение двух недель призывникам предстоит пройти курс общевойсковой подготовки, в ходе которого военнослужащие изучат общевоинские уставы и основы безопасности военной службы, строевую, физическую, военно-медицинскую подготовки.

Завершится двухнедельное обучение выходом на полигон с выполнением стрельб из автомата и метанием ручных учебно-имитационных гранат.

К прибытию новобранцев в учебную воинскую часть там подготовлена учебная материальная база, проведён текущий ремонт казарменных помещений, пополнены запасы медицинского пункта необходимой медицинской аппаратурой и оборудованием, медикаментами и дезинфицирующими средствами.

Созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них опытные психологи помогут призывникам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

В целях скорейшей адаптации к условиям военного питания командованием флотилии согласован вопрос со сторонними организациями, осуществляющими продовольственное обеспечение, по разнообразию ассортимента приготовляемых блюд, а также по увеличению калорийности и витаминизации рациона питания.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице