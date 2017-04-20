20.04.2017 (14:57)

Военно-транспортная авиация ВВО доставила груз под прикрытием истребителей

В Хабаровском крае состоялось совместное летно-тактическое учение истребительной и военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО).

Летчики на новейших самолетах Су-35С отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по аэродрому и полета в заданный район.

Экипажи выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, аэронавигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах.

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах, а также имитация воздушного боя.

В свою очередь экипажи военно-транспортной авиации провели учебно-тренировочные полеты по условной доставке грузов с сопровождением истребителей.

Летчики также отработали задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В ходе проведения мероприятия экипажам поступали различные вводные, в частности, летчики отработали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу зараженного аэродрома.

Пилоты истребительной авиации при сопровождении отработали тактическое противоборство, решая задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

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