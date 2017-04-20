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20.04.2017 (14:15)

Сотрудники военной полиции ЮВО провели урок Мужества в краснодарской школе имени Героя России Геннадия Трошева

Офицеры военной полиции Южного военного округа (ЮВО) провели урок Мужества в краснодарской средней общеобразовательной школе имени Героя России Геннадия Николаевича Трошева.

Мероприятие, в котором приняли участие более 100 школьников, было приурочено к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники военной полиции рассказали учащимся о службе в военной полиции, её целях и задачах.

Были продемонстрированы образцы современного вооружения и экипировки военнослужащих, в том числе комплект «Ратник» и огнезащитный костюм для танкового экипажа «Ковбой».

Военные полицейские ответили на вопросы школьников о том, что нужно знать и уметь для прохождения военной службы по призыву и по контракту, какими социальными гарантиями пользуются военнослужащие и каковы бытовые условия службы.

Завершился урок Мужества экскурсией в музей Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие
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