20.04.2017 (14:15)

Сотрудники военной полиции ЮВО провели урок Мужества в краснодарской школе имени Героя России Геннадия Трошева

Офицеры военной полиции Южного военного округа (ЮВО) провели урок Мужества в краснодарской средней общеобразовательной школе имени Героя России Геннадия Николаевича Трошева.

Мероприятие, в котором приняли участие более 100 школьников, было приурочено к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники военной полиции рассказали учащимся о службе в военной полиции, её целях и задачах.

Были продемонстрированы образцы современного вооружения и экипировки военнослужащих, в том числе комплект «Ратник» и огнезащитный костюм для танкового экипажа «Ковбой».

Военные полицейские ответили на вопросы школьников о том, что нужно знать и уметь для прохождения военной службы по призыву и по контракту, какими социальными гарантиями пользуются военнослужащие и каковы бытовые условия службы.

Завершился урок Мужества экскурсией в музей Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице