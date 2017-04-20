20.04.2017 (14:04)

Травматологи ГВКГ им. Бурденко предлагают новый способ лечения боли в спине

В травматологическом центре Главного военного клинического госпиталя (ГВГГ) им. Н.Н. Бурденко применяется успешно современный высокоэффективный малоинвазивный метод лечения боли в спине – радиочастотная термоденервация (термоабляция) чувствительных ветвей спинномозговых корешков, или коротко – РЧД. Метод широко применяется в зарубежной врачебной практике и доказал свою эффективность.

Применяя эту минимально-инвазивную технологию и воздействуя определенным образом на чувствительные ветви спинномозговых корешков в области дугоотросчатых суставов позвоночника, военные врачи могут значительно уменьшить и даже избавить пациента на длительный срок от боли в спине.

Примерный план лечения выглядит следующим образом. Накануне госпитализации проводится амбулаторное обследование. На следующий день пациент госпитализируется и проводится малоинвазивная операция. Обычно операция длится 15–45 мин, используется местная анестезия, что значительно уменьшает токсичность и количество побочных эффектов обезболивания.

По завершении операции хирург проводит тест эффективности операции. После вмешательства пациенту назначается специальное симптоматическое лечение, позволяющее закрепить лечебный эффект воздействия. В тот же день пациент может вставать и постепенно расширять свою двигательную активность.

На 2-3–й день после операции пациент выписывается домой, после чего в течение 5-7 дней отдыхает и набирается сил.

Тем не менее, данный метод не является всеобъемлющим для всех категорий пациентов, и в ряде случаев при боли в спине он не сможет оказать своего положительного терапевтического воздействия. Вопрос о применении данного метода в каждом конкретном случае решают врач и пациент.

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