20.04.2017 (13:41)

Артиллеристы ЮВО в ходе лагерного сбора на Кубани израсходовали свыше 1,5 тыс. боеприпасов

В ходе лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Молькино в Краснодарском крае было проведено более 30 тактических учений с боевой стрельбой, выполнено более 500 огневых задач. При этом израсходовано свыше 1,5 тыс. различных боеприпасов, в том числе свыше 1 тыс. осколочно-фугасных и реактивных снарядов, а также более 500 тыс. осколочно-фугасных мин.

Артиллеристы поражали объекты условного противника на различных дальностях как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов. Около 50% занятий проводилось в ночное время.

В ходе учений отрабатывалось применение реактивных систем залпового огня «Град-М», самоходных гаубиц «Мста-С» и «Гвоздика», противотанковых пушек «Рапира», минометов «Фагот», «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Особое внимание уделялось работе командных пунктов по управлению огнем артиллерийских подразделений с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», который обеспечивал решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, индивидуальной и групповой навигации, обнаружения, измерения координат и опознавания целей, а также подготовили данные для применения артиллерийского вооружения.

Занятия по тактике, стрельбе и управлению огнем проводились в комплексе с инженерной, военно-медицинской подготовкой и выполнением задач по радиационной, химической и биологической защите.

На завершающем этапе лагерного сбора были проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии в составе соединений и объединений.

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