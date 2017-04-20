20.04.2017 (13:30)
Более 35,5 тыс. военнослужащих ЗВО, завершающих службу по призыву, будет уволено в запас
За минувшую неделю в Западном военном округе (ЗВО) уволено в запас более 500 военнослужащих, завершивших службу по призыву. Всего весной летом текущего года подлежит увольнению 35,5 тыс. военнослужащих по призыву.
Увольняемые военнослужащие получат рекомендательные письма для поступления в вузы, а также памятные подарки с символикой объединений, соединений и воинских частей, где они проходили службу.
Особо отличившимся вручат грамоты, а их родителям и учителям отправят благодарственные письма от командования.
В торжественных проводах военнослужащих принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители общественных организаций и различных религиозных конфессий.
Военнослужащие, принявшие решение продолжить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и показавшие себя специалистами в различных областях, будут рассмотрены в качестве кандидатов для поступления на военную службу по контракту.