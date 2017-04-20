20.04.2017 (12:16)

В строящемся военном городке в Ростовской области подготовлено к сдаче 15 объектов инфраструктуры

15 объектов инфраструктуры военного городка в городе Миллерово Ростовской области подготовлено для соединения ПВО армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Готовность общежитий к размещению личного состава проверил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Все комнаты оборудованы необходимой мебелью, в бытовых комнатах установлены стиральные машины, сушильные комнаты обеспечены подачей теплого воздуха, в душевых и умывальных комнатах подключена сантехника.

Командующий войсками округа обратил внимание на современные тренажеры, установленные в спортивных комнатах, а также оценил обустройство помещений, предназначенных для досуга личного состава.

Осмотрев новую столовую, генерал-полковник Александр Дворников потребовал создать в обеденном зале максимально уютную обстановку. Кроме того, командующий поставил задачу обеспечить все столовые воинских частей округа телевизорами с целью трансляции видеоматериалов о жизнедеятельности подразделений, включая видеопоздравления военнослужащих с днем рождения, полученные от родителей и близких военнослужащих.

Заселение военного городка в Миллерово планируется завершить в канун майских праздников.

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