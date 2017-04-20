20.04.2017 (11:29)

В ЮВО завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

Во Владикавказе завершился окружной этап конкурса военных медиков Южного военного округа (ЮВО) «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр-2017.

В состязаниях в составе мужских и женских команд приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО из соединений и воинских частей 58-й, 49-й армий, Черноморского флота, медицинского отряд специального назначения 1602-го военного клинического госпиталя.

В ходе соревнований военные медики продемонстрировали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ, преодоления единой общевойсковой полосы препятствий, эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

По сравнению с прошлым годом в командном первенстве был добавлен новый элемент – преодоление водной преграды с наведением навесной переправы. Наиболее подготовленными к данному состязанию оказались военнослужащие 58-й армии.

По результатам проведенных соревнований была составлена команда ЮВО для участия во Всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета», который пройдет в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Основу команды составили военнослужащие 58-й армии ЮВО, которые показали наилучшие результаты во всех номинациях.

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