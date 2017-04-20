20.04.2017 (10:17)

Железнодорожно-мостовой батальон ЗВО соединит топливо-заправочный комплекс с аэродромом Чкаловск

Военнослужащие железнодорожно-мостового батальона Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Рязанской области, строят железную дорогу к топливозаправочному комплексу аэродрома Чкаловск, расположенному в Калининградской области.

Железнодорожный участок более 1 километра будет использоваться для доставки горюче-смазочных материалов, необходимых при эксплуатации авиационной техники, других грузов военного назначения.

Военнослужащим предстоит выполнить земляные работы объемом свыше 12 тысяч кубических метров, а также создать водоотводные каналы и благоустроить прилегающую к железнодорожному участку территорию.

Работы ведутся с опережением графика. На сегодня уже выполнена очистка полосы отвода железнодорожных путей от кустарника и мелколесья.

Всего к работам привлечено более 200 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.

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