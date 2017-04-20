20.04.2017 (10:25)

Летные экипажи ВКС в ходе контрольной проверки осуществили перехват средств воздушного нападения условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Перехват средств воздушного нападения условного противника

Летчики истребительной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали перехват воздушных целей и применение авиационных средств поражения на полигоне в Астраханской области.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения пара экипажей МиГ-29СМТ вылетела с аэродрома Приволжский, осуществила обнаружение и условный перехват воздушных целей, а также выполнила пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по мишеням на полигоне, имитирующим объекты инфраструктуры, военную технику и аэродром условного противника.

Завершились полеты выполнением ближнего маневренного воздушного боя с отработкой наступательных и оборонительных элементов.

Всего в полетах приняли участием более 10 экипажей МиГ-29СМТ авиацентра Воздушно-космических сил.

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