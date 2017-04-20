20.04.2017 (10:12)
Разведчики Ивановского соединения ВДВ в новом учебном периоде будут применять ротный комплект транспортных средств «Рысь»
В разведывательное подразделение гвардейской дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированной в Иваново, поступил ротный комплект специальных транспортных средств «Рысь».
Разведчики по время приема 16 единиц новой боевой техники провели контрольный осмотр и проверили исправность специальных машин для введения их в эксплуатацию.
С началом летнего периода обучения 2017 года разведчики воздушно-десантного соединения будут применять новую боевую технику в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки.
Этот тип модернизированной специальной автомобильной техники призван повысить мобильность разведывательных подразделений Ивановского соединения ВДВ.
Для обеспечения защиты военнослужащих от воздействия мин различной мощности и стрелкового оружия автомобиль имеет противоминное и противопульное бронирование.
Всего до конца апреля 2017 года более 40 единиц специальных бронемашин «Рысь» поступит в распоряжение разведывательных подразделений соединений ВДВ.