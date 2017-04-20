20.04.2017 (09:04)

В ВВО стартовала подготовка к праздничному салюту 9 мая

В Восточном военном округе началась активная фаза подготовки к проведению праздничных салютов 9 мая.

В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. В ходе данных мероприятий производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.

44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего при подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов.

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