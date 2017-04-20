20.04.2017 (08:03)

В Арктике завершилась комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны

В Арктике завершилась комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации.

Одной из основных задач экспедиционной группы, в состав которой вошли военнослужащие Военного института физической культуры Минобороны России (ВИФК), было выполнение ряда научных исследований и формирование программы подготовки инструкторов для арктических подразделений.

Курсанты, получившие навыки выживания на Северном полюсе, станут специалистами, которым предстоит обеспечивать физическую готовность военнослужащих, убывающих для выполнения задач в условиях Крайнего Севера, а также при непосредственных действиях в данных климатогеографических условиях.

Во время перехода к Северному полюсу курсанты ВИФКа получили навыки в установке полевого «арктического» лагеря, организации обогрева на маршруте следования и питания участников экспедиционной группы, укладки инвентаря и имущества в индивидуальные сани для следования по маршруту с преодолением торосов и водных преград, и ориентирования на местности с использованием средств навигации, по солнцу и при «нулевой» видимости.

В ходе следования экспедиции были изучены особенности двигательной деятельности и работоспособности военнослужащих при совершении длительного перехода на лыжах с элементами выживания и ориентирования. Также были изучены возможности использования мобильных комплексов солнечных батарей при следовании на марше для подзарядки малых беспилотных аппаратов и средств связи.

Кроме того, уточнены требования к одежде, обуви, обеспечивающей выполнение длительной интенсивной физической нагрузки с учётом отведения влаги в результате потоотделения и исключения переохлаждения организма.

Выработан алгоритм теплосбережения организма при организации остановок в движении (10-15 мин.), а также организации питания на маршруте следования. Дана оценка предложенному рациону питания и выработаны рекомендации по его изменению. Изучено использование питьевых витаминных комплексов для поддержания работоспособности при выполнении длительных физических нагрузок большой мощности.

Проработаны средства физической подготовки для снятия психоэмоционального напряжения и физического утомления, а также подготовки организма к физической нагрузке перед очередным этапом совершения марша.

Непосредственное совершение марша составило 7 дней и 6 «белых» ночей. В ходе совершения марша группа преодолела расстояние более 100 км вместо запланированных 85 км (по прямой: ст. Барнео - 90?). Увеличение протяженности маршрута было предопределено дрейфом льдов с севера на юг (до 5 км/сут.), то есть за ночь группа удалялась от Полюса на пять километров. Отклонение от маршрута также определялось наличием на путях следования сложных «торосных» участков (непроходимых), а также непреодолимых протяженных водных преград. В условиях нулевой видимости и «белой мглы» также допускались отклонения от маршрута.

Группу военнослужащих ВИФК, в которую вошло восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавлял начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев.

Справочно:

Экспедиционный центр Министерства обороны России сформирован 23 июня 2016 года решением Министра обороны Российской Федерации. Основные направления деятельности экспедиционного центра являются организация, проведение и поддержка военно-исследовательских и военно-патриотических экспедиций в целях развития научного знания и решения задач повышения безопасности России, реализация мероприятий по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации, а также сохранение памяти и правды о ратной истории нашей страны.

Кроме того Экспедиционный центр Министерства обороны России участвует в организации деятельности Детско-юношеского экспедиционного центра, патриотическое воспитание молодёжи.

Региональные экспедиционные центры сформированы в городах Санкт-Петербург, Североморск, Самара, Ростов-на-Дону, Севастополь, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток.

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