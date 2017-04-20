20.04.2017 (02:54)
На Камчатке летчики отработали полеты в экстремальных метеоусловиях
На Камчатке с приходом нового тихоокеанского циклона летчики авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отработали полеты в сложных метеоусловиях.
В тренировках были задействованы самолёты и вертолеты противолодочной авиации Ил-38, Ка-27 и истребители-перехватчики МиГ-31.
Лётчики отработали взлет-посадку, пилотирование и взаимодействие при выполнении задач по предназначению в сложных погодных условиях, в том числе и ночью.
По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков навыков пилотирования в сложных условиях.
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