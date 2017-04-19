19.04.2017 (21:00)

В Санкт-Петербурге заложен первый патрульный корабль арктического класса для ВМФ России

Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки первого многофункционального патрульного корабля ледокольного типа. Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Королёва кораблю проекта 23550 присвоено имя «Иван Папанин».

На торжественной церемонии закладки ледового патрульного корабля присутствовали представители Главного командования Военно-Морского Флота, руководства «Адмиралтейских верфей» и других предприятий объединенной судостроительной корпорации, а также администрации города.

- Сегодня мы отмечаем важное событие как в истории Военно-Морского флота, так и в области военного кораблестроения – день рождения будущего корабля, который будет защищать наши арктические просторы, - сказал на церемонии закладки Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет построен по проекту 23550, разработанному конструкторском бюро «Алмаз». Согласно измерениям, он имеет длину более 100 метров и водоизмещение около 9 тысяч тонн. При этом он будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров и развивать скорость до 16 узлов. На борту корабля предусмотрено наличие комплекса артиллерийского вооружения АК-176МА. В кормовой части будут размещены вертолетная площадка и ангар для вертолета и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, корабль будет нести на своем бору два патрульных катера типа «Раптор».

В апреле 2016 года Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство двух патрульных кораблей проекта 23550. «Иван Папанин» - первый ледокол в серии. Планируется, что корабль будет передан ВМФ России до 2021 года.

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