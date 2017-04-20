20.04.2017 (00:14)

Артисты ЦДРА дали концерт для участников военного парада на Красной площади

В клубе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в рамках культурно-художественного обслуживания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации артисты Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе организовали концерт «Салют Победы» для участников военного парада на Красной площади в Москве в честь 72-й годовщины Великой Победы.

Вела концерт инструктор группы зрелищно-массовых мероприятий отдела культуры ЦДРА заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сурич. Она же прекрасно выступила и как певица.

Известные песни, включённые в концертную программу, с большим воодушевлением были встречены зрителями, которые с удовольствием подпевали артистам. В программе звучали авторские произведения заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Храпкова и заслуженного артиста Российской Федерации Александра Кукушкина.

Лирическую составляющую концерта ярко и эмоционально под аккомпанемент гитары Владимира Сытника романсами открыла лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Журавлёва.

Концертные номера вызывали живой отклик зрителей, которые чутко реагировали на происходящее на сцене, награждая артистов аплодисментами.

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