19.04.2017 (23:51)

Подразделения соединения ПВО Москвы отразили налет условного воздушного противника

Подразделения соединения противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил, дислоцированного в Московской области, отразили налет условного воздушного противника в ходе проверки дежурных сил полётами контрольных целей, роль которых выполняли самолеты истребительной авиации Су-27 и вертолёты Ми-8.

В рамках контрольной проверки дежурные подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, своевременно обнаружили более 10 контрольных целей, имитирующих массированный налёт ударной авиации на малых и предельно-малых высотах, и выполнили их условные обстрелы. Всего для отражения ракетно-авиационного удара боевые расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» выполнили более 50 условных ракетных пусков.

Помимо этого, по команде «Воздух» с командного пункта соединения ПВО ВКС были подняты дежурные экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые непосредственно в полете получали координаты воздушных целей с пунктов наведения авиации. Летчики отработали обнаружение, классификацию целей и ее условный перехват.

Контрольная проверка подмосковного соединения ПВО 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВКС началась 18 апреля с передислокацией подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск в назначенные позиционные районы и отработки вопросов несения боевого дежурства в условиях учебно-боевой обстановки повышенных уровней сложности.

К проверке привлечены расчеты ЗРС С-400, С-300, ЗРПК «Панцирь-С», радиолокационных станций дежурного и боевого режимов различного радиуса действия.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице