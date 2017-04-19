19.04.2017 (23:29)

Военнослужащие из Таиланда и Лаоса впервые примут участие в Армейских международных играх

Команды военнослужащих Королевства Таиланд и Лаосской Народно-Демократической Республики впервые примут участие в Армейских международных играх-2017, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков.

«Обе эти страны впервые в истории посылают свои команды на Армейские международные игры. Команда Лаоса будет участвовать в «Танковом биатлоне», а Таиланд — в конкурсе снайперов «Снайперский рубеж», — рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками.

В предыдущие годы представители национальных военных командований этих стран наблюдали за соревнованиями и изучали возможность направления своих команд на конкурсы.

Кроме того, Таиланд также рассматривает возможность принять участие в конкурсе военных поваров в 2018 году, добавил генерал-полковник Олег Салюков.

Он сообщил, что министры обороны Таиланда и Лаоса планируют приехать на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет на следующей неделе в Москве.

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