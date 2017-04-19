19.04.2017 (21:46)

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов открыл новое здание военного госпиталя на российской военной базе в Таджикистане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" аместитель Министра обороны России Тимур Иванов открыл новое здание военного госпиталя на российской военной базе в Таджикистане

На российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, открылось новое здание 451-го военного госпиталя для лечения военнослужащих и членов их семей. В торжественной церемонии принял участие заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Данный госпиталь был построен по решению Министра обороны Российской Федерации. Сейчас мы ввели в эксплуатацию современный лечебно-диагностический центр, оснащённый новейшим медицинским оборудованием. Госпиталь рассчитан на ежегодное лечение более 3 тыс. пациентов», — заявил замглавы военного ведомства.

Тимур Иванов также добавил, что в госпитале существует возможность оказания услуг по линии телемедицины, когда врач находится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге или Москве.

В новом здании медучреждения, площадью 20 тыс. квадратных метров, разместились 12 лечебно-диагностических отделений, в том числе кабинет УЗИ, электроэнцефалографии, реанимация, компьютерная томография. Все подразделения госпиталя оснащены новейшим оборудованием для выполнения хирургических операций и сложных лабораторных исследований.

В ходе торжественной церемонии открытия Тимур Иванов подарил госпиталю икону Спаса Нерукотворного от имени Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Также замглавы военного ведомства также заявил, что до 2021 года на российской военной базе в Таджикистане построят новые казармы и жилые дома.

«На 201-й российской военной базе предполагается в течение следующих трёх лет развитие инфраструктуры: строительство еще четырех казарм, нескольких жилых домов, отдельной школы, детского сада и сопутствующей инфраструктуры, которая позволит дополнительно разместить порядка 1000 военнослужащих и членов их семей», — сообщил Тимур Иванов на открытии нового здания военного госпиталя в соединении.

Начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин, выступая на церемонии открытия госпиталя, заявил, что в 2017 году военное ведомство проведёт масштабный ремонт военно-медицинских учреждений.

«В этом году мы планируем провести и завершить ремонтные работы на 22 объектах военно-медицинских учреждений. Такого за последние годы не было. В целом сегодня есть перечень порядка 40 военно-медицинских объектов, которые утверждены в плане строительства», — сказал Дмитрий Тришкин.

По его словам, будут введены в строй несколько объектов Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, в том числе многопрофильная клиника в Санкт-Петербурге площадью 155 тыс. квадратных метров с 14 отделениями и кафедрами.

«Также надеемся в этом году закончить строительство военного госпиталя в Анапе, которое ведётся уже около трёх лет», — добавил начальник ГВМУ Минобороны России.

Кроме того, завершится строительство двух объектов в санатории «Океанский» на Дальнем Востоке, физкультурно-оздоровительного комплекса в подмосковном санатории «Архангельское». Также продолжается строительство в военном санатории «Крым», уточнил Дмитрий Тришкин.

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