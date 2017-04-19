19.04.2017 (20:07)

В Национальном центре управления обороной состоялось чествование военных спортсменов — триумфаторов III зимних Всемирных военных игр

Сегодня в Национальном центре управления обороной состоялось чествование военных спортсменов – триумфаторов III зимних Всемирных военных игр.

Заслуженные награды более 20 военным спортсменам, добившимся высоких результатов на соревнованиях, вручил статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

Очередные воинские звания получили лейтенант Наталья Коростелева (победитель Игр по лыжным гонкам в командном зачете), лейтенант Виктор Васильев (тренер команды по зимним видам спорта), старший лейтенант Андрей Ламов (победитель Игр по спортивному ориентированию на лыжах в командном зачете).

Первое офицерское звание «лейтенант» получил прапорщик Максим Цветков, победитель Игр по биатлону в личном и командном первенстве.

Остальные военные спортсмены были награждены ведомственными медалями.

Вручая награды, Николай Панков отметил, что триумф российских спортсменов в очередной раз доказал, что сборной Вооруженных Сил Российской Федерации нет равных.

«Это результат титанического труда и высочайшего профессионализма наших военнослужащих. Конечно же это свидетельствует о твердости духа, несгибаемой воле. О качествах присущих настоящим людям», — заявил статс-секретарь – заместитель Министра обороны России.

III зимние Всемирные военные игры, которые проводились в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, завершились безоговорочной победой сборной России.

Всего было разыграно 44 комплекта наград, хозяева (сборная России) победили ровно в половине дисциплин. У наших спортсменов 22 «золота», девять серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте итальянские военнослужащие (8 + 6 + 6), третьими стали французы (6 + 12 + 5).

Успехи российских военных спортсменов отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, который поздравил нашу сборную с победой на III зимних Всемирных военных играх. Российский лидер обратил внимание на сплоченность и твердость характера спортсменов.

По словам Президента, российские спортсмены продемонстрировали силу воли, мастерство и прекрасную физическую подготовку в упорной и бескомпромиссной борьбе.

В играх участвовало более 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе от армий НАТО. Игры проходили под девизом Международного совета военного спорта – «Дружба через спорт».

Инициатор Всемирных военных игр — Международный совет военного спорта (CISM), крупнейшая после МОК организация, объединяющая атлетов мира. Организатором нынешних Игр выступило Министерство обороны РФ, непосредственным оператором – федеральное автономное учреждение «Центральный спортивный клуб армии», а председательствовал в оргкомитете Сергей Шойгу.

Программа Игр включала соревнования по 7 видам спорта, как достаточно традиционным для зрителей вроде шорт-трека, лыжных гонок, биатлона и горных лыж, так и прикладным (с точки зрения военной выучки) — таким как зимнее ориентирование, ски-альпинизм и скалолазание. Соревнования военных атлетов проходили на олимпийских объектах горного и равнинного кластера Сочи.

Руководство Международного совета военного спорта высоко оценило уровень подготовки и проведения Игр, назвав их «лучшими» за всю историю состязаний.



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