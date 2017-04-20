20.04.2017 (13:48)

Журналист Евгений Примаков - младший выступил перед личным составом Военной академии РВСН имени Петра Великого в рамках курса «Социальные среды»

19 апреля известный российский журналист, историк, автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале Россия-24 Евгений Примаков выступил перед профессорско–преподавательским составом, слушателями и курсантами Военной академии РВСН им. Петра Великого .

Эксперт рассмотрел актуальные проблемы международной безопасности и роль Российской Федерации в её обеспечении.

Особое внимание было уделено деятельности автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия», которая осуществляет помощь людям и сообществам в кризисных условиях конфликтов, стихийных бедствий и катастроф за рубежом, возглавляемой Евгением Примаковым.

«Социальные среды» — цикл лекций, мастер-классов, семинаров и круглых столов, организованный по инициативе Министра обороны Российской Федерации енерала армии Сергея Шойгу.



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