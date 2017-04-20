Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.04.2017 (13:48)

Журналист Евгений Примаков - младший выступил перед личным составом Военной академии РВСН имени Петра Великого в рамках курса «Социальные среды»

19 апреля известный российский журналист, историк, автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале Россия-24 Евгений Примаков выступил перед профессорско–преподавательским составом, слушателями и курсантами Военной академии РВСН им. Петра Великого .

Эксперт рассмотрел актуальные проблемы международной безопасности и роль Российской Федерации в её обеспечении.

Особое внимание было уделено деятельности автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия», которая осуществляет помощь людям и сообществам в кризисных условиях конфликтов, стихийных бедствий  и катастроф за рубежом,  возглавляемой Евгением Примаковым. 

«Социальные среды» — цикл лекций, мастер-классов, семинаров и круглых столов, организованный по инициативе Министра обороны Российской Федерации енерала армии Сергея Шойгу.

1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false