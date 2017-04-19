19.04.2017 (18:32)

В Валуйском районе Белгородской области состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы

Сегодня в Валуйском районе Белгородской области прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы.

В ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 25 школьников. В мероприятии принял участие начальник управления кадров Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Виктор Мисковец.

Юнармейцы принесли клятву на территории нового военного городка вновь сформированных воинских частей ЗВО.

Генерал-майор Виктор Мисковец вручил юнармейцам головные уборы как символ вступления в ряды движения и поблагодарил их за правильный выбор.

По завершении церемонии для школьников и их родителей было организовано посещение объектов военного городка.

В торжественный день школьников поздравили представители штаба ЗВО, командования мотострелкового соединения округа, областной и районной администрации.

В рамках мероприятия было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области и воинскими частями ЗВО, направленное на укрепление традиций патриотизма, повышение престижа воинской службы, развитие и совершенствование форм военно-патриотического и историко-культурного сотрудничества.

Участвуя в юнармейском движении, школьники смогут приобщиться к походной жизни и спорту, приобрести знания и опыт, которые пригодятся им во время военной службы. Отдых юнармейцев также будет насыщен военно-спортивными соревнованиями.

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