19.04.2017 (18:32)
В Валуйском районе Белгородской области состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы
Сегодня в Валуйском районе Белгородской области прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы.
В ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 25 школьников. В мероприятии принял участие начальник управления кадров Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Виктор Мисковец.
Юнармейцы принесли клятву на территории нового военного городка вновь сформированных воинских частей ЗВО.
Генерал-майор Виктор Мисковец вручил юнармейцам головные уборы как символ вступления в ряды движения и поблагодарил их за правильный выбор.
По завершении церемонии для школьников и их родителей было организовано посещение объектов военного городка.
В торжественный день школьников поздравили представители штаба ЗВО, командования мотострелкового соединения округа, областной и районной администрации.
В рамках мероприятия было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области и воинскими частями ЗВО, направленное на укрепление традиций патриотизма, повышение престижа воинской службы, развитие и совершенствование форм военно-патриотического и историко-культурного сотрудничества.
Участвуя в юнармейском движении, школьники смогут приобщиться к походной жизни и спорту, приобрести знания и опыт, которые пригодятся им во время военной службы. Отдых юнармейцев также будет насыщен военно-спортивными соревнованиями.