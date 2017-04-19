19.04.2017 (16:24)

Военная полиция ЗВО и юнармейцы впервые примут участие в военном параде в Нижнем Новгороде

Парадные расчёты экипажей военной полиции Западного военного округа (ЗВО) и юнармейцы впервые примут участие в военном параде, который пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде.

Сейчас они готовятся к прохождению по главной площади города в одном строю с войсками гарнизона.

Парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоит из 30 школьников. Они примут участие в пяти сводных и более 20 раздельных тренировках военного парада.



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