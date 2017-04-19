19.04.2017 (17:59)

Бойцы ПДСС Балтийской ВМБ совершенствуют навыки подводного боя и стрельбы

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя, стрельбы из штатного оружия и обезвреживания взрывоопасных предметов.

На первом этапе практических занятий водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в различное время суток. Были отработаны и закреплены приемы подводного боя с холодным оружием одиночных бойцов и в составе боевых групп.

Затем военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия (специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС), водолазные спуски на различные глубины с ориентированием в условиях плохой видимости, а также провели поиск возможных диверсионных средств в районе базирования кораблей.

В практических тренировках были разыграны сценарии попытки проникновения и захвата условными диверсантами воинской части в базе и высадки бандформирования на побережье.

Им противодействовало около 30 специально экипированных военнослужащих, использовался противодиверсионный катер многоцелевого назначения, быстроходные лодки, а также специальное оборудование для слежения в различных средах и подводные движители.

По плану одной из тренировок дежурной сменой поста наблюдения в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. На кораблях объявили боевую тревогу, выставили вахту противоподводно-диверсионного обнаружения, были приведены в готовность к применению технические средства и вооружение. В район нахождения объектов направился высокоскоростной катер. Бойцы отряда ПДСС, используя технические средств катера, обнаружили условных диверсантов и обезвредили магнитные мины, установленные ими.

Все учебные мероприятия были проведены при строгом соблюдении мер безопасности во время стрельб и водолазных спусков.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами действует в местах базирования Балтийской ВМБ и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

Отряды ПДСС вооружены быстроходными лодками и катерами, современными образцами водолазного снаряжения, гидроакустическими приборами и спецоружием для ведения боя как на суше, так и под водой.

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