19.04.2017 (17:35)

Военнослужащие ЗВО первыми пройдут по трассе «Гонки героев» в подмосковном Алабино

Военнослужащие Первой танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, принимают участие в создании маршрута трассы военно-спортивной игры «Гонки героев», создаваемой на полигоне Алабино.

Уже окончательно утвержден маршрут и виды препятствий, а также проведены проектно-изыскательские работы. На объект доставлена строительная спецтехника, с помощью которой будут построены огненно-штурмовая полоса, переправа через брод, подземные тоннели, а также висячие мосты и стены скалолазов.

Любителей экстрима ждет 10-километровая трасса, оборудованная 61 препятствием различной степени сложности и оснащенная дополнительными огневыми рубежами. Преодоление каждого из них будет сопровождаться шумовыми, световыми и дымовыми спецэффектами.

Западный военный округ оказывает активную помощь молодежным организациям и администрациям в преддверии военно-спортивного состязания «Гонка героев» с целью продвижения программы физкультурной подготовки молодежи и здорового образа жизни.

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