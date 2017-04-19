19.04.2017 (17:01)

Экипажи армейской авиации ЗВО отрабатывают огневое поражение тыловых объектов условного противника

В Западном военном округе (ЗВО) началось летно-тактическое учение (ЛТУ) армейской авиации с привлечением экипажей боевых ударных и транспортно-десантных вертолетов Ми-35, Ми-24 и Ми-8АМТШ.

Вертолетчикам предстоит нанести внезапный огневой удар по тыловым объектам условного противника, а затем высадить тактический воздушный десант в глубине его обороны.

Всего неуправляемыми авиационными ракетами и снарядами авиационных пушек необходимо будет поразить свыше 20 различных мишеней, имитирующих боевую технику, командные пункты и узлы связи условного противника.

После этого вертолетчики поддержат огнем высадку тактического десанта в глубине обороны условного противника с транспортно-десантных машин Ми-8АМТШ.

Летно-тактическое учение будет проходить три дня, в нем принимает участие около 500 военнослужащих и задействовано свыше 30 вертолетов армейской авиации.

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