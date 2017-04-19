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19.04.2017 (16:46)

С силами Черноморского флота проводится командно-штабное учение

Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения в Севастополе началось командно-штабные учение (КШУ) сил Черноморского флота (ЧФ).

В ходе учения будет оценена готовность органов управления, частей и кораблей флота к выполнению задач по предназначению.

На КШУ привлечены органы управления ЧФ, корабельные соединения Крымской и Новороссийской военно-морских баз, части 22-го армейского корпуса, подразделения береговой ракетно-артиллерийской и отдельной береговой ракетной бригад, отдельной бригады морской пехоты, части материально-технического обеспечения, самолёты и вертолёты морской авиации ЧФ.

Силы флота будут отрабатывать задачи в морских и на береговых полигонах в Крыму и в Краснодарском крае.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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