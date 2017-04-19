19.04.2017 (16:06)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Минске

Сегодня в Минске начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов принял участие в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По итогам заседания глава российского Генштаба заявил, что в Центрально-Азиатском регионе будет создана Единая система противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) ОДКБ.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил, что начальники генштабов вооруженных сил государств – участников ОДКБ обсудили на заседании проблемы развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, наметили пути решения проблемных вопросов, которые существуют, и обсудили предстоящие мероприятия боевой подготовки в этом году.

«Отдельным вопросом проработали и будем дальше развивать тему по созданию Единой системы ПВО и ПРО ОДКБ. У нас сейчас заключены двусторонние соглашения и создана единая система ПВО с Белоруссией и Арменией. И на очереди создание такой единой системы в Центрально-Азиатском регионе», – сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.

В свою очередь, начальник Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил журналистам, что этом военном вузе проходят обучение около 50 военнослужащих государств – членов ОДКБ по специальностям ПВО.

Начальник академии рассказал, что Военной академии ВКО придан статус базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ, а Военной академии Белоруссии – статус ее филиала.

«Подготовка слушателей и курсантов проходит по программам магистратуры и специалитета. В рамках подготовки и переподготовки на новый вид деятельности в академии проходят обучение военнослужащие вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Всего — 49 человек», – сказал генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, программа подготовки постоянно совершенствуется во взаимодействии с заинтересованными органами государств организации. На различных мероприятиях ОДКБ, в том числе специальных конференциях, вырабатываются единые подходы к ведению образовательной деятельности, применению активных и интерактивных методов обучения.

Начальник академии напомнил, что в конце прошлого года Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о разработке Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств ОДКБ на период до 2020 года.

«Объединенным штабом ОДКБ в инициативном порядке разработан план реализации данной концепции, обсуждение которого запланировано на заседании рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ 26 апреля 2017 года», ­– сообщил генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Он подчеркнул, что план позволит решить ряд существующих вопросов в области совместной подготовки военнослужащих.



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