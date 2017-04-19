19.04.2017 (15:11)

В Волгоградской области количество квартир, приобретаемых в рамках программы «Военная ипотека», выросло в полтора раза

В Волгоградской области в текущем году наблюдается значительный рост числа квартир и жилых домов, приобретаемых военнослужащими в рамках программы «Военная ипотека».

Так, в 1 квартале 2017 г. военнослужащими уже приобретено 85 жилых помещений, что на 55 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Из них 67 военнослужащих стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, 9 – приняли участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, еще столько же приобрели жилые дома с земельными участками.

Всего за время функционирования накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащие в Волгоградской области заключили более 2700 сделок по приобретению жилья.

Сохранять привлекательность данной системы для военнослужащих на высоком уровне удается благодаря постоянному совершенствованию нормативно-правовой базы. В целях улучшения условий жилищного обеспечения участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих 7 марта 2017 года принят закон «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Внесенные в закон изменения расширяют перечень оснований увольнения с военной службы, при которых для участников накопительно-ипотечной системы при последующем поступлении на военную службу и заключении нового контракта восстанавливаются накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именных накопительных счетах на день возникновения оснований для исключения их из реестра участников. К таким основаниям теперь отнесены, например, окончание контракта, прекращение военной службы в период ее приостановления, в связи с переводом на государственную гражданскую службу и другие.

Необходимо также отметить, что ежегодный накопительный взнос на одного участника системы в 2017 году был проиндексирован и установлен в размере 260141 тыс. руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется более 20 млн рублей.

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