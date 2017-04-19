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19.04.2017 (15:08)

В Новороссийском гарнизоне военнослужащие учатся действовать при возникновении кризисной ситуации

В рамках учения по антикризисным ситуациям личный состав Новороссийского территориального гарнизона отрабатывает на практике алгоритм действий при возникновении перебоев с электроснабжением.

В кратчайшие сроки пункты управления, основные узлы и системы жизнеобеспечения воинских частей и соединений были переведены на резервные источники питания. Для обеспечения электроэнергией военных объектов привлечены стационарные и мобильные электрогенераторы.

Масштабное плановое отключение электроэнергии в Новороссийске не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей. Боевые расчеты и дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Южный военный округ , Черноморский флот
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