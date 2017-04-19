19.04.2017 (15:05)

Подразделения ЮВО на Северном Кавказе активно применяли беспилотники в ходе тактических учений

Общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) составил в зимнем периоде обучения более 3 тыс. часов, ими преодолено расстояние в 20 тыс. км.

БЛА активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения беспилотной авиации.

Применение БЛА при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в различных погодных условиях.

Комплексы БЛА в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

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