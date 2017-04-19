19.04.2017 (14:56)

Саперы БФ обезвредили за сутки 14 артиллерийских снарядов и около 1000 других боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Калининградской области назначены группы разминирования из состава частей и соединений Балтийского флота (БФ), которые находятся в постоянной готовности к выдвижению к местам обнаружения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Группа разминирования соединения береговых войск БФ за минувшие сутки по заявке из областного военкомата обезвредила 14 артиллерийских и около 1000 других боеприпасов различного калибра времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Зеленоградского муниципального района Калининградской области.

Все взрывоопасные предметы вывезены на один из полигонов БФ для последующей утилизации.

В 2016 г. флотские саперы более 400 раз выезжали для ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За это время на территории Калининградской области группы разминирования соединений и частей береговых войск БФ, а также специалисты полка морской инженерной службы флота обезвредили около 5 тыс. боеприпасов различного калибра.

С начала текущего года флотские саперы реализовали около 130 заявок, обезвредили и уничтожили более 3 тыс. смертоносных находок. Это, как правило, артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы уничтожаются в специально оборудованных местах на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице