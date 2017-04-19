19.04.2017 (14:54)

В Краснодаре три родных брата избрали военную службу по контракту в войсках Южного военного округа

В пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре с заявлением о желании проходить военную службу обратились три родных брата из многодетной семьи Авдиенко.

Все братья прошли в войсках Южного военного округа (ЮВО) службу по призыву, имеют среднее специальное образование и уже успешно сдали тесты по физической подготовке.

Для принятия объективных кадровых решений пункт отбора граждан на военную службу по контракту оснащен всеми необходимыми современными информационными технологиями. Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи компьютерной программы пройти профориентацию, используя интерактивные тесты, а также ознакомиться с перечнем вакантных должностей из единой информационной базы пункта отбора.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и в Адыгее.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 года в Краснодарском крае и Адыгее отобрано около 10 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

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