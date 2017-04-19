19.04.2017 (14:35)

На Кубани началось тактическое учение с применением ОТРК «Искандер-М»

На полигоне Молькино в Краснодарском крае стартовало командно-штабное учение с ракетным соединением Южного военного округа (ЮВО).

В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершили в назначенный район марш, в ходе которого военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях.

В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, выполнили перегрузку ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин.

В свою очередь, механики-водители ОТРК «Искандер-М» закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.

В ходе учения военнослужащим соединения также предстоит отработать комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Боевым расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски.

Всего к плановым командно-штабным учениям привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

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