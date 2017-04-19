19.04.2017 (14:43)

В учебных центрах РВСН начались выпускные экзамены младших военных специалистов

Около 3000 военнослужащих учебных центров РВСН начали сдавать выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.

В настоящее время подготовка военнослужащих срочной службы для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская обл.), школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.). За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН осуществляется подготовка тысяч младших военных специалистов. В их числе – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно и в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к боевому применению, обеспечить безопасную эксплуатацию ядерного оружия и участвовать в ликвидации последствий аварий с ядерным оружием.

Для обучения курсантов по более чем 20 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на оснащении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице