19.04.2017 (14:02)

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии выполнят боевые стрельбы в ходе учения

С артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской проводятся батарейные учения с боевой стрельбой на полигонах Аданак и тактическом поле Скорпион в Дагестане. В мероприятиях задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учений отрабатываются действия батареи в составе сил высадки морского десанта в условиях боевого непосредственного соприкосновения с условным противником.

Кроме того, экипажам самоходных артиллерийских орудий «Нона» предстоит осуществлять огневую поддержку захвата и удержания плацдарма на побережье, отражения высадки морского десанта условного противника в условиях применением им средств радиоэлектронной борьбы.

Всего в ходе учений артиллерийские подразделения выполнят около 70 огневых задач различной сложности. Экипажи боевых машин отработают ведение стрельбы по одиночным и групповым целям как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Учения с артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проводятся в рамках лагерных сборов артиллерийских подразделений Южного военного округа.

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