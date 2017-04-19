Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

19.04.2017 (14:02)

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии выполнят боевые стрельбы в ходе учения

С артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской проводятся  батарейные учения с боевой стрельбой на полигонах Аданак и тактическом поле Скорпион в Дагестане. В мероприятиях задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учений отрабатываются действия батареи в составе сил высадки морского десанта в условиях боевого непосредственного соприкосновения с условным противником.

Кроме того, экипажам самоходных артиллерийских орудий «Нона» предстоит осуществлять огневую поддержку захвата и удержания плацдарма на побережье, отражения высадки морского десанта условного противника  в условиях применением им средств радиоэлектронной борьбы.

Всего в ходе учений артиллерийские подразделения выполнят около 70 огневых задач различной сложности. Экипажи боевых машин отработают ведение стрельбы по одиночным и групповым целям как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Учения с артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проводятся в рамках лагерных сборов артиллерийских подразделений Южного военного округа. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false