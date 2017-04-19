19.04.2017 (13:39)

На российской военной базе в Армении контрольную проверку за зимний период обучения сдают зенитчики и летчики

На российской военной базе в Армении началось учение с подразделениями противовоздушной обороны, истребительной и армейской авиации в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Будут отработаны вопросы по прикрытию военных объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной воздушной и наземной обстановки.

В полевых условиях на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз боевые расчёты зенитных ракетных комплексов будут решать задачи по захвату и сопровождению воздушных целей, выполнят электронные пуски по имитационным целям условного противника, представленным истребительной и армейской авиацией соединения.

Одним из вопросов проверки боеготовности станет отработка действий экипажей самолетов и наземных служб по обмену информацией о параметрах своего полета на русском и международном английском языках.

Контрольная проверка за зимний период обучения российского соединения в Закавказье под руководством командующего войсками Южного военного округа носит плановый характер и проводится в течение недели.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице