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19.04.2017 (13:02)

На военные парады в четырех городах на Урале, в Сибири и Поволжье привлекается авиация ЦВО

Авиация Центрального военного округа (ЦВО) привлекается на военные парады 9 мая в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Самаре.

Вертолеты пролетят на высоте 150-200 м, самолеты – 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд.

В Екатеринбурге, где находится штаб округа, пролетят около 20 единиц авиационной техники 14-й армии ВВС и ПВО. Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе над Екатеринбургом.

Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Военные парады
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