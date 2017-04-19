19.04.2017 (13:02)
На военные парады в четырех городах на Урале, в Сибири и Поволжье привлекается авиация ЦВО
Авиация Центрального военного округа (ЦВО) привлекается на военные парады 9 мая в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Самаре.
Вертолеты пролетят на высоте 150-200 м, самолеты – 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд.
В Екатеринбурге, где находится штаб округа, пролетят около 20 единиц авиационной техники 14-й армии ВВС и ПВО. Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе над Екатеринбургом.
Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.
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