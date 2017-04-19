19.04.2017 (13:55)

Курсанты Военной академии МТО удостоены наград НТТМ-2017

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва удостоены наград Всероссийского конкурса научно-технического творчества.

Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия, состоящая из 86 специалистов ведущих вузов страны, а при оценке в первую очередь учитывались возможность их реализации и востребованность в государственном масштабе.

Из более чем 900 проектов дошли до финала и были удостоены наград конкурса два проекта от Военной академии МТО и один от Военного инженерно-технического института.

По итогам работы экспертной комиссии, проект курсанта командно-инженерного (автомобильно-дорожного) факультета Военной академии МТО младшего сержанта Юрия Бирюкова «Автодорожный разборный мост из полимерных композитных материалов» занял 1 место в тематической области «Транспортные системы и беспилотные транспортные средства».

Работа курсанта Егора Лазько из Военного инженерно-технического института «Плавучее хранилище сжиженного природного газа» стала призером в области «Новые производственные технологии».

В рамках конкурса в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» работа младшего сержанта Юрия Бирюкова стала призером и была отмечена кубком и дипломом.

Справочно:

Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) учрежден в 1967 году и в этом году проводился уже в 50-й раз в рамках Московского международного салона образования на ВДНХ. В нем приняли участие представители из 68 регионов России.

Конкурс проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации инженерного образования, привлечения к научно-техническому творчеству и исследовательской деятельности. Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Российской Федерации и Московский политехнический университет.

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