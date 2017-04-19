19.04.2017 (12:32)

Подлодка «Великий Новгород» Балтийского флота в ходе учения успешно преодолела минные заграждения

Экипажи кораблей и морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи в море дизель-электрической подводной лодкой «Великий Новгород».

Экипаж подлодки был задействован во внутрикорабельных учениях по борьбе за живучесть, организации повседневной деятельности, навигации в надводном и подводном положении.

ДЭПЛ «Великий Новгород» во взаимодействии с минно-тральными силами флота осуществила проводку за тралами, выполнила задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и учебные минные постановки.

Серия подлодок 636.3 отличает обновленный инерциальный навигационный комплекс, современное ракетно-торпедное вооружение.

«Великий Новгород» предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки.

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