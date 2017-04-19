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19.04.2017 (12:45)

В учебном центре ВВО готовятся к выпуску младших специалистов для танковых войск

В общевойсковом учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае была проведена контрольная проверка.

Мероприятие прошло в преддверии сдачи военнослужащими экзаменов и зачетов перед отправкой в войска для дальнейшего прохождения службы.

В ходе проведения контрольного занятия военнослужащие выполнили нормативы по вождению танков Т-72Б3.

Экипажи проходили сложный маршрут по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.

Помимо этого, обучающиеся выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения танка. Так, курсанты поразили мишени, имитирующие танк и безоткатное орудие условного противника.

Всего к сдаче нормативов привлекались более 100 человек, было задействовано около 20 единиц техники.

Метки:
Восточный военный округ , Танковые войска
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