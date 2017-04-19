19.04.2017 (12:45)
В учебном центре ВВО готовятся к выпуску младших специалистов для танковых войск
В общевойсковом учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае была проведена контрольная проверка.
Мероприятие прошло в преддверии сдачи военнослужащими экзаменов и зачетов перед отправкой в войска для дальнейшего прохождения службы.
В ходе проведения контрольного занятия военнослужащие выполнили нормативы по вождению танков Т-72Б3.
Экипажи проходили сложный маршрут по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.
Помимо этого, обучающиеся выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения танка. Так, курсанты поразили мишени, имитирующие танк и безоткатное орудие условного противника.
Всего к сдаче нормативов привлекались более 100 человек, было задействовано около 20 единиц техники.