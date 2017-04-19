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19.04.2017 (11:57)

Комиссия Минобороны России проверяет соединения ЦВО, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае

Комиссия Главного управления боевой подготовки Минобороны России проводит контрольную проверку боеготовности войск Центрального военного округа.

Батальонно-тактические группы мотострелковых соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, приведены в боевую готовность «Полная», совершили марш в назначенные районы, где приступили к отработке задач в полевых условиях.

В ходе проверки оценивается уровень подготовленности командного состава управлять подразделениями при выполнении задач по предназначению, выучка отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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