19.04.2017 (11:57)

Комиссия Минобороны России проверяет соединения ЦВО, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае

Комиссия Главного управления боевой подготовки Минобороны России проводит контрольную проверку боеготовности войск Центрального военного округа.

Батальонно-тактические группы мотострелковых соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, приведены в боевую готовность «Полная», совершили марш в назначенные районы, где приступили к отработке задач в полевых условиях.

В ходе проверки оценивается уровень подготовленности командного состава управлять подразделениями при выполнении задач по предназначению, выучка отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице