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19.04.2017 (10:47)

В ходе контрольных проверок в РВСН используются беспилотники

В ходе контрольных комплексных проверок соединений и частей РВСН, дислоцированных в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Иркутской областях, подразделения приступили к отработке практических задач по обнаружению диверсионных групп условного противника в позиционных районах с применением современных средств воздушной разведки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Для выполнения данной задачи ракетчики используют противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», которые поступают на вооружение соединений ПГРК. Для реального обозначения действий условного противника  привлекаются имитационные группы из подразделений  обеспечения и охраны соединений, численностью до 100 человек.

БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 10 км обнаружили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и ГСМ и других объектах) в планы ДРГ входило  уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком боевой задачи.

Перемещения этих групп были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям  с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми оснащены БПДМ. Это позволило подразделениям охраны  изменить тактику действий по блокированию и отражению имитационных групп. Для выполнения задачи было задействовано более 30 беспилотников.

Ранее подразделениями были отработаны задачи и вводные  по проведению инженерной и радиационной разведки МБП, а также  комплекс технических  и тактических вводных.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по наращиванию  охраны и маскировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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