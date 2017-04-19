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19.04.2017 (10:18)

В войсках ВВО стартовали конкурсы профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

В Хабаровске на базе отдельной инженерной бригады Восточного военного округа начались конкурсы профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

В состязаниях «Инженерной формулы» будут определены победители в номинациях «Лучший расчет большого инженерного тягача БАТ-2», «Лучший расчет инженерной машины разграждения ИМР-2», «Лучший расчет машины для отрывки котлованов МДК-3», «Лучший расчет тяжелого механизированного моста ТММ».

Военнослужащие инженерных подразделений будут на скорость управлять специальной техникой, выполнять инженерные задачи по оборудованию котлованов, проделывать проходы в минном поле, через противотанковые рвы и горящие лесные завалы, преодолевать брод.

К конкурсам профессионального мастерства привлечены более 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц специальной тяжелой инженерной техники.

Победители определятся по количеству набранных баллов. Лучшие расчеты  представят Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.

Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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