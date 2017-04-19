19.04.2017 (11:20)

Расчеты комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, успешно выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Соединение было поднято по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенным на дальности от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков были отработаны вопросы оперативной смены района боевого применения.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической подготовке.

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