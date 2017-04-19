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19.04.2017 (09:01)

В июне на территории Белоруссии пройдет международное учение «Славянское братство-2017»

На совместных переговорах военные эксперты России, Беларуси и Сербии согласовали тему и цели планируемого совместного белорусско-российско-сербского учения «Славянское братство-2017».

Совместное учение планируется провести на территории Республики Беларусь в Брестской области, на полигоне Брестский отдельной десантно-штурмовой бригады, а также на одном из участков реки Мухавец.

Прибытие воинских контингентов для проведения боевого слаживания планируется к 5 июня 2017 года.

В ходе конструктивных дискуссий между представителями стран были подтверждены прежние договоренности о сроках и продолжительности учения, а также уточнены места практических действий привлекаемых подразделений.

Участие российских военнослужащих в планируемом совместном учении «Славянское братство-2017» регламентировано Планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Учения , Международные учения
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