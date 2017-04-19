19.04.2017 (09:41)

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Минск для участия в заседании Военного комитета ОДКБ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Минск для участия в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе заседания состоится обсуждение широкого спектра вопросов, одним из которых станет организация противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в интересах ОДКБ и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также будут обсуждаться вопросы формирования вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам связи, материально-технического обеспечения, ПВО и ПРО, подготовки и применения Коллективных авиационных сил ОДКБ и подготовки военных кадров.

В заседании Военного комитета примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальники генеральных штабов вооруженных сил республик Армения, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Киргизскую делегацию возглавит первый заместитель начальника Генерального штаба.

Военный комитет пройдет под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева.



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